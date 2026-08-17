Больше всего вакансий в конце лета в Иркутской области открыто для рабочего персонала

К началу августа работодатели Иркутской области разместили на hh.ru 14,5 тыс. вакансий, а медианная предлагаемая зарплата выросла на 16% до 97,4 тыс. рублей. Основной объём найма приходится на массовые профессии: 42% вакансий открыто для рабочего персонала, спрос на них с начала года увеличился на 72%.

29% вакансий — в строительстве и недвижимости (рост 69%), 26% — в производстве и сервисном обслуживании (+51%), 20% — в транспорте и логистике (+45%), 13% — в продажах (+15%). В топ самых востребованных специалистов вошли водители и экспедиторы (1,2 тыс.), электромонтажники (0,8 тыс.), машинисты (0,7 тыс.), продавцы-консультанты, монтажники, разнорабочие, повара, сварщики и операторы. Наиболее высокие зарплаты предлагают сварщикам — 238,3 тыс. руб., машинистам — 218,5 тыс. руб., водителям — 200,3 тыс. руб. Большинство вакансий (86%) доступны соискателям без опыта или со стажем до трёх лет, зарплата для начинающих — 66,5 тыс. руб., для опытных — 127 тыс. руб.

По данным платформы «Моя смена», ритейл входит в осенний сезон с опережением спроса: за период с 1 июня по 10 августа заказано на 60% смен больше, чем годом ранее, особенно растёт спрос на специалистов в кассовой зоне (рост на 236%), сборку заказов и выкладку товара.

«Осень — традиционно горячий сезон для ритейла, когда растет покупательская активность, а вместе с ней и нагрузка на магазины. Компании готовятся к этому заранее и начинают наращивать привлечение временных исполнителей еще на стыке лета и осени. Такая заблаговременная подготовка помогает встречать сезонные пики спокойно и без авралов, а для самих исполнителей осень открывает больше возможностей для подработки», — рассказал Николай Гальянов, генеральный директор «Моей смены».