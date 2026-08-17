Биткоин «умер»? Почему паника в соцсетях выгодна инвесторам

В социальных сетях вновь усилились разговоры о «смерти» биткоина — слова вроде «dead», «dying», «finished» снова набирают популярность. Аналитическая платформа Santiment отмечает всплеск негатива вокруг криптовалюты, передаёт РБК.

«Подобные пики часто предшествуют разворотам рынка», — подчёркивают эксперты. По их мнению, когда толпа становится слишком уверенной в неизбежном провале актива, это сигнал для крупных игроков начать скупку по низким ценам.

Ситуация на рынке сейчас характеризуется затяжным состоянием страха: индекс Fear & Greed держится у отметки 29, что соответствует зоне сильного опасения инвесторов. Такая динамика наблюдается почти год подряд. При этом курс биткоина с начала года упал почти на 30%, а от исторического максимума ($126 тыс.) потерял около половины стоимости.

Объёмы торгов находятся на минимальных уровнях за несколько лет, а из биржевых фондов (ETF) продолжается массовый отток средств. Эксперты отмечают: массовые заявления о смерти криптовалют исторически появлялись именно тогда, когда давление продавцов уже было исчерпано, а рынок готовился к росту. Текущий всплеск негатива совпадает с узким торговым диапазоном $62–$65 тыс., что делает ситуацию потенциально привлекательной для терпеливых покупателей.