Беспилотники выйдут за пределы Москвы: Минтранс расширит эксперимент на 5–6 регионов

Минтранс России планирует расширить тестирование беспилотного транспорта ещё на 5–6 регионов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на министра Андрея Никитина.
«Сейчас технологии тестируются в Москве и Санкт-Петербурге. После расширения эксперимента и накопления базы практику распространят по всей стране», — отметил он.
В марте ведомство заявляло, что к концу 2028 года почти 1000 беспилотных грузовиков будут курсировать по российским дорогам, а к 2030 году их число вырастет до 4000. Москва уже активно внедряет беспилотный транспорт:
- В сентябре 2025 года запущен первый полностью беспилотный трамвай;
- К 2030 году таких трамваев будет более 300 (более половины парка), а к 2035-му — около 90% столичного парка станет беспилотным;
- Первая линия беспилотного метро заработает также к 2030 году; с января 2026-го ведётся её тестовая эксплуатация без пассажиров.