Беспилотники выйдут за пределы Москвы: Минтранс расширит эксперимент на 5–6 регионов

Минтранс России планирует расширить тестирование беспилотного транспорта ещё на 5–6 регионов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на министра Андрея Никитина.

«Сейчас технологии тестируются в Москве и Санкт-Петербурге. После расширения эксперимента и накопления базы практику распространят по всей стране», — отметил он.

В марте ведомство заявляло, что к концу 2028 года почти 1000 беспилотных грузовиков будут курсировать по российским дорогам, а к 2030 году их число вырастет до 4000. Москва уже активно внедряет беспилотный транспорт: