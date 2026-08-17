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Беспилотники выйдут за пределы Москвы: Минтранс расширит эксперимент на 5–6 регионов

Минтранс России планирует расширить тестирование беспилотного транспорта ещё на 5–6 регионов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на министра Андрея Никитина.

«Сейчас технологии тестируются в Москве и Санкт-Петербурге. После расширения эксперимента и накопления базы практику распространят по всей стране», — отметил он.

В марте ведомство заявляло, что к концу 2028 года почти 1000 беспилотных грузовиков будут курсировать по российским дорогам, а к 2030 году их число вырастет до 4000. Москва уже активно внедряет беспилотный транспорт:

  • В сентябре 2025 года запущен первый полностью беспилотный трамвай;
  • К 2030 году таких трамваев будет более 300 (более половины парка), а к 2035-му — около 90% столичного парка станет беспилотным;
  • Первая линия беспилотного метро заработает также к 2030 году; с января 2026-го ведётся её тестовая эксплуатация без пассажиров.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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