«Охота за кадрами» закончилась: почему работодатели массово уходят с HeadHunter?

Число компаний, готовых платить за размещение вакансий на платформе HeadHunter, по итогам II квартала 2026 года снизилось на 9,9% год к году — до 258 380. За первое полугодие падение оказалось ещё заметнее — минус 11,2%, сообщает газета "Вкдомости".

«Сильнее всего уменьшилось число клиентов среди малого и среднего бизнеса», — отмечается в отчёте компании. Во втором квартале их количество упало на 12,1%, а за полгода — на 13,6%. В HeadHunter связывают это с осторожностью МСБ из-за высоких процентных ставок.

Крупные же работодатели практически не сокращают активность: их число снизилось лишь на 0,8%, при этом выручка сервиса от крупных клиентов продолжает расти (+7,3% за полугодие). Это говорит о том, что крупные игроки продолжают инвестировать в подбор персонала даже в условиях экономической неопределённости.

Напомним, на фоне рекордно низкой безработицы в 2,2% российские компании, включая крупнейших работодателей, начали активно сокращать персонал. Согласно опросу Российско-германской внешнеторговой палаты, 23% компаний планируют урезать штат во второй половине 2026 года, большинство – примерно на 10%.