Олимпиадники захватили вузы? Топовые университеты не согласны

В ряде ведущих вузов России считают проблему роста числа олимпиадников на бюджете преувеличенной и локальной. Представители Финансового университета, МГТУ им. Баумана и «Станкина» заявили: доля победителей олимпиад среди бюджетных студентов невелика, передаёт газета "Ведомости".

«Победители олимпиад занимают менее 12% мест», — отметил ответственный секретарь приёмной кампании МГТУ Иван Сидельников. Аналогичную позицию заняли ректоры других профильных университетов. Однако ситуация разнится по направлениям: например, на факультете искусственного интеллекта МГУ из 20 бюджетных мест занято 15 победителями олимпиад при конкурсе 127 человек на место. В РАНХиГС их доля составляет около 18%, а в НИЯУ МИФИ — более трети поступивших без экзаменов.

Эксперты отмечают, что сами вузы могут регулировать поток зачисленных через корректировку перечня учитываемых олимпиад:

МФТИ сократил число таких конкурсов с 83 до 35, чтобы снизить долю льготников;

РЭУ им. Плеханова также ограничил перечень для поступления. Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев считает, что такой подход позволяет сохранить баланс между олимпиадниками и абитуриентами с ЕГЭ. Профессор Александр Сафонов подчёркивает: проблема шире — нужно увеличивать общее количество бюджетных мест ради доступности высшего образования и демографии страны.

Ранее сообщалось, что ведущие российские университеты зафиксировали рекордный приток олимпиадников. По словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, на отдельных направлениях они занимают почти все бюджетные места, что требует пересмотра системы интеллектуальных конкурсов. В МФТИ призёры и победители заняли 53% из 1117 бюджетных мест, в ИТМО их число выросло на 20% (до 875 человек), в СПбПУ — на 25% (+232 человека), а в УрФУ — на 28% (+235).