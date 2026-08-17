Банки закрыли 1370 отделений за восемь месяцев 2026 года

За январь – август 2026 года банки закрыли 1370 дополнительных офисов — это максимальный показатель за первые восемь месяцев в последние годы, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. Кредитные организации ускорили сокращение сети на фоне перехода клиентов в цифровые каналы, закрывая в среднем по 196 офисов в месяц, что вдвое больше уровня 2025 года.

В 2021 и 2022 годах банки закрыли 1588 и 1631 отделение соответственно, но за восемь месяцев 2026-го сокращение уже сопоставимо с годовыми показателями. Около 40% всех ликвидаций приходится на Сбер, который закрыл почти 540 отделений. При этом часть банков не планирует сокращать сеть: Альфа-банк до конца года откроет 28 новых точек, планы по развитию офлайн-сети также есть у ВТБ и банка «Дом.рф». В Райффайзенбанке, напротив, приоритет отдан цифровой модели, так как отделения посещают лишь 3% клиентов.

«Если текущие темпы сохранятся, к концу года банки могут ликвидировать около 2150 отделений, что станет рекордом за всю историю наблюдений», – считают эксперты.

Ранее стало известно, что структурный дефицит ликвидности российских банков на 13 августа превысил 2,7 трлн рублей. Это ситуация, когда долг кредитных организаций перед регулятором превышает объём средств, размещённых у него.