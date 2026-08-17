ФНС начала борьбу с «налоговой миграцией» фермеров: льготы проверят по фактическому адресу

Налоговые органы начали доначислять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) фермерам, которые зарегистрированы в регионах с льготной ставкой, но фактически ведут деятельность в другом субъекте. По словам юристов, такие случаи уже фиксируются, хотя и не носят массового характера, сообщает газета "Ведомости".

«Инспекции проверяют, где находятся земельные участки, техника, работники и склады», — отмечают эксперты. Если активы и реальная хозяйственная деятельность сосредоточены вне региона регистрации, льгота может быть аннулирована.

ЕСХН — специальный налоговый режим для ИП и компаний, у которых не менее 70% доходов приходится на сельхозпродукцию собственного производства. Ставка налога составляет 6%, а регионы вправе снижать её до нуля. Однако теперь ФНС будет пристально следить за тем, чтобы регистрация соответствовала месту ведения бизнеса.

Отметим, что в ответ на ужесточение налоговой политики российский бизнес готовится к «серым» схемам. По данным ФНС, после повышения НДС с 20% до 22% и снижения порога выручки для уплаты налога на УСН с 60 млн до 20 млн рублей с января 2026 года более чем в 10 раз выросла популярность автоУСН (87% перешедших — бывшие «упрощенцы»), а доля компаний, прибегающих к дроблению бизнеса, достигла двузначных чисел. На фоне падения активности предпринимателей налоговые поступления от малого и среднего бизнеса за пять месяцев выросли на 12%, лидируя в торговле (+11%), строительстве (+15%) и промышленности (+5%).