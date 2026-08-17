Поступления от утильсбора в федеральный бюджет выросли на 40% к середине августа 2026 года

К середине августа 2026 года поступления в федеральный бюджет от утильсбора составили 309,2 млрд рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных «Электронного бюджета». При этом до конца года власти ожидают собрать более 1,65 трлн рублей, однако эксперты прогнозируют отставание на 20–30%.

В Минфине пояснили, что деньги поступают неравномерно, поскольку сроки уплаты по машинам, произведённым в России за IV квартал 2025-го и I–III кварталы 2026-го, перенесены на декабрь этого года. Опрошенные «Известиями» эксперты ожидают итоговые поступления на уровне 1,1–1,3 трлн рублей.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова напомнила, что с декабря 2025 года появился новый критерий — мощность двигателя свыше 160 л.с. — чем мощнее машина, тем больше сбор. Для ввозимых для личного пользования автомобилей не старше трёх лет с объёмом двигателя до 3 л и мощностью до 160 л.с. действует льгота: сбор составляет 3,4 тыс. рублей, для машин старше трёх лет — 5,2 тыс. рублей.

Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей — 20 тыс. рублей, для грузовиков и автобусов — 150 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что депутаты от ЛДПР выступили с инициативой приостановить действие утилизационного сбора на автомобили до 1 января 2030 года. Цель инициативы — повысить доступность машин и стабилизировать цены на авторынке.