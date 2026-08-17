Рост рынка одежды держится только на инфляции: почему покупатели экономят?

Рынок онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров в России продолжает расти, но темпы заметно снизились по сравнению с прошлым годом. По данным АКИТ, оборот этих категорий в первом полугодии 2026 года достиг 1,04 трлн руб. (+16% год к году), однако это почти вдвое ниже прошлогоднего роста (+37%). Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке аксессуаров — их продажи выросли на 18,3%, тогда как ранее динамика составляла 32%, сообщает газета "Ведомости". При этом эксперты отмечают, что основной драйвер роста сейчас — повышение цен, а не увеличение физического объёма продаж.

«Динамика физических продаж выглядит слабее», — подчёркивает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. В натуральном выражении реализация одежды выросла всего на 9%, обуви — на 6%.

Данные оператора маркировки «Честный знак» подтверждают тренд на замедление:

Онлайн-продажи одежды прибавили лишь 12,1% против 113,4% годом ранее;

Продажи обуви увеличились всего на 3,7% при прежнем росте 126,2%. Причина — эффект высокой базы после резкого перетока покупателей из офлайна в интернет в прошлом году.

Офлайн-сегмент переживает спад: продажи одежды сократились на 1,2%, обуви — на 12,1%. В штуках падение ещё заметнее: минус 3% у одежды и минус 12% у обуви. Эксперты связывают такую динамику с перераспределением спроса в пользу интернета, ростом цен и изменением потребительских привычек — россияне всё чаще выбирают базовые вещи вместо дорогих покупок верхней одежды или сумок.

Ранее сообщалось, что российские торговые центры переживают отток аудитории, сопоставимый с демографическим кризисом. По данным Focus Technologies, за семь лет — с 2019 по июль 2026 года — средняя посещаемость моллов рухнула на 27%.

На фоне падения показателей офлайн-торговли российский рынок e-commerce за первое полугодие 2026 года демонстрирует рост: оборот вырос на 18,7%, до 7,2 трлн рублей. Доля отечественных онлайн-платформ достигла 96,6%.