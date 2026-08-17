Продажи бензина на Петербургской бирже рухнули почти на 20%

С начала августа продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 на Петербургской бирже упали соответственно на 19,3% и 20,4%. При этом средняя биржевая цена за неделю снизилась: для АИ-92 — до 72,4 тыс. руб./т, для АИ-95 — до 77,8 тыс. руб./т, сообщает "Коммерсант".

«Однако объёмы продаж не отражают реального наполнения рынка», — отмечают трейдеры. По их словам, проданные партии топлива покупатели получают с большой задержкой, что уже отмечалось в Российском топливном союзе при докладе премьер-министру Михаилу Мишустину.

На фоне биржевых проблем жители Иркутска фиксируют небольшие очереди на заправках и сообщают о нехватке бензина на отдельных станциях. В ответ компании ужесточили правила: так, сеть «КрайсНефть» ограничила отпуск топлива до 30 литров на один автомобиль, а также запретила продажу в канистры из-за возникшего ажиотажного спроса и логистических сбоев. Цены на топливо выросли после перехода компании на закупки через биржу. Региональные власти продолжают работу по распределению объёмов между операторами; ключевым вопросом остаётся выполнение плана поставок компаниями «Газпром нефть» и «Роснефть». Представители региональных сетей подтвердили текущие сложности, связанные с логистикой, но отметили готовность работать над стабилизацией ситуации.