Данные россиян подорожали в даркнете почти на 13% за год

Данные россиян, похищенные стилерами, дорожают в даркнете: стоимость свежих логов за последний год выросла почти на 13%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании BI.ZONE. Доля информации, украденной у российских пользователей, составляет от 14 до 18% от общего объёма предлагаемых логов.

Рост стоимости связан с повышенным спросом на актуальную информацию, позволяющую проводить целевые атаки.

«Свежесть логов — важнейший критерий стоимости. Например, данные куки-файлов, которые позволяют атакующим обходить двухфакторную аутентификацию и входить в аккаунт жертвы без ввода логина или пароля, активны от нескольких часов до нескольких дней», — пояснил руководитель BI.ZONE Threat Intelligence Олег Скулкин.

Для сравнения, на долю США, Великобритании и стран ЕС приходится около 40–45% от общего предложения. Чаще всего логи доступны в виде сырых архивов, однако рынок перенасыщен, и растёт спрос на верифицированные и свежие данные для целевых атак.

Ранее стало известно, что мошенники начали работать через банкоматы. Во втором квартале 2026 года в России было совершено 1,7 тыс. мошеннических операций с использованием банкоматов — больше, чем за весь 2025 год. По сравнению с первым кварталом количество инцидентов увеличилось в 2,2 раза, а год к году — более чем в 76 раз.