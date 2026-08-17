Примсоцбанк предлагает кредит «Акционный» на любые цели

Лето — время больших планов: собрать ребёнка в школу, обновить технику, сделать ремонт или наконец-то отправиться в долгожданный отпуск. Чтобы не откладывать планы на потом, Примсоцбанк предлагает кредит «Акционный», который подойдет для реализации даже самых смелых целей.

Ключевые преимущества кредита:

Решение в течение 50 минут при сумме кредита до 1 млн рублей;

До 2 млн рублей без залога и поручителей;

Максимальная сумма кредита – 5 млн рублей;

Специальная скидка к ставке при получении зарплаты на любую дебетовую карту банка.

Оформить заявку на кредит «Акционный» можно онлайн на официальном сайте или в личном кабинете в приложении банка — это займёт всего несколько минут. На сайте также доступен кредитный калькулятор — с его помощью можно рассчитать примерный ежемесячный платёж.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита (займа) на сайте по ссылке.

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