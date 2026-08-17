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Примсоцбанк предлагает кредит «Акционный» на любые цели

Лето — время больших планов: собрать ребёнка в школу, обновить технику, сделать ремонт или наконец-то отправиться в долгожданный отпуск. Чтобы не откладывать планы на потом, Примсоцбанк предлагает кредит «Акционный», который подойдет для реализации даже самых смелых целей.

Ключевые преимущества кредита: 

  • Решение в течение 50 минут при сумме кредита до 1 млн рублей;
  • До 2 млн рублей без залога и поручителей; 
  • Максимальная сумма кредита – 5 млн рублей;
  • Специальная скидка к ставке при получении зарплаты на любую дебетовую карту банка.

Оформить заявку на кредит «Акционный» можно онлайн на официальном сайте или в личном кабинете в приложении банка — это займёт всего несколько минут. На сайте также доступен кредитный калькулятор — с его помощью можно рассчитать примерный ежемесячный платёж.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита (займа) на сайте по ссылке.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. erid:2Vfnxx6jJYT

/ Сибирское Информационное Агентство /
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