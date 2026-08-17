Осенний топливный дефицит: почему сентябрь может стать месяцем очередей на АЗС

В сентябре Россию может ждать новая волна нехватки топлива из-за плановых ремонтов крупных российских НПЗ и белорусского Новополоцкого завода («Нафтан»). Белоруссия активно замещает выпадающие объёмы российского производства, однако её поставки уже начали сокращаться, сообщает "Коммерсант".

«Продажи железнодорожных партий белорусского бензина в РФ за две недели августа составили всего 21 тыс. тонн против 165 тыс. ранее», — отмечают источники. Это связано как с ремонтами, так и с надеждой трейдеров на улучшение ситуации в России к августу.

Эксперты предупреждают о рисках для Поволжья, которое сильно зависит от поставок «Нафтана». Импорт из Индии также растёт, но этот объём будет направлен преимущественно на заправки крупных нефтяных компаний (ВИНК), а не на независимые АЗС. Розничные цены на топливо продолжают расти: с начала года бензин подорожал на 7,4%, дизтопливо — на 12,1%. При этом разрыв между крупными сетями и независимыми станциями огромен: у ВИНК цены выросли на ~5%, а у независимых операторов — почти на 40–45%.

Сентябрь традиционно является пиком спроса на топливо, что создаёт дополнительное давление на рынок. Эксперты прогнозируют волатильную стабилизацию, но региональные перекосы сохранятся. Ключевыми факторами станут скорость восстановления заводов и стабильность импорта.

Отметим,с начала августа продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 на Петербургской бирже упали соответственно на 19,3% и 20,4%.