Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Бензин в Иркутске дорожает: обзор ситуации на 17 августа
Осенний топливный дефицит: почему сентябрь может стать месяцем очередей на АЗС
Продажи бензина на Петербургской бирже рухнули почти на 20%
Все материалы сюжета

Осенний топливный дефицит: почему сентябрь может стать месяцем очередей на АЗС

В сентябре Россию может ждать новая волна нехватки топлива из-за плановых ремонтов крупных российских НПЗ и белорусского Новополоцкого завода («Нафтан»). Белоруссия активно замещает выпадающие объёмы российского производства, однако её поставки уже начали сокращаться, сообщает "Коммерсант".

«Продажи железнодорожных партий белорусского бензина в РФ за две недели августа составили всего 21 тыс. тонн против 165 тыс. ранее», — отмечают источники. Это связано как с ремонтами, так и с надеждой трейдеров на улучшение ситуации в России к августу.

Эксперты предупреждают о рисках для Поволжья, которое сильно зависит от поставок «Нафтана». Импорт из Индии также растёт, но этот объём будет направлен преимущественно на заправки крупных нефтяных компаний (ВИНК), а не на независимые АЗС. Розничные цены на топливо продолжают расти: с начала года бензин подорожал на 7,4%, дизтопливо — на 12,1%. При этом разрыв между крупными сетями и независимыми станциями огромен: у ВИНК цены выросли на ~5%, а у независимых операторов — почти на 40–45%.

Сентябрь традиционно является пиком спроса на топливо, что создаёт дополнительное давление на рынок. Эксперты прогнозируют волатильную стабилизацию, но региональные перекосы сохранятся. Ключевыми факторами станут скорость восстановления заводов и стабильность импорта.

Отметим,с начала августа продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 на Петербургской бирже упали соответственно на 19,3% и 20,4%.

Читайте также:

Бензин в Иркутске дорожает: обзор ситуации на 17 августа
17 августа 2026
Продажи бензина на Петербургской бирже рухнули почти на 20%
17 августа 2026
На фоне биржевых проблем жители Иркутска фиксируют небольшие очереди на заправках и сообщают о нехватке бензина на отдельных станциях. В ответ компании ужесточили правила: так, сеть «КрайсНефть» ограничила отпуск топлива до 30 литров на один автомобиль, а также запретила продажу в канистры из-за возникшего ажиотажного спроса и логистических сбоев. Цены на топливо выросли после перехода компании на закупки через биржу. Региональные власти продолжают работу по распределению объёмов между операторами; ключевым вопросом остаётся выполнение плана поставок компаниями «Газпром нефть» и «Роснефть». Представители региональных сетей подтвердили текущие сложности, связанные с логистикой, но отметили готовность работать над стабилизацией ситуации.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес