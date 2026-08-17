Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по годовым вкладам до 13,1%

С 11 августа Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки на сроке 1 год по вкладам без опций пополнения и снятия: «Доходный», «Новые деньги», «АТБ. ВИП. Вклад» и «Двойной доход». Доходность увеличилась на 0,4%.

Для вклада «Доходный» на сроке 12 месяцев действует ставка 12,6%, для зарплатных и премиальных клиентов – 12,8%, а при перечислении в АТБ пенсии – 13,1%.

Доходность 12,6% также соответствует базовой ставке для вклада «Двойной доход» на том же сроке размещения.

По вкладу «Новые деньги» ставка при размещении средств на год увеличилась до 12,9%, а для премиальных клиентов – до 13,1%.

Для «АТБ. ВИП. Вклад» максимальная ставка на сроке 1 год выросла до 12,9%.

Предложение актуально для новых и действующих клиентов.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

Получить более детальную информацию, а также рассчитать доходность вкладов можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

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