До 15 000 в месяц: АТБ увеличил лимит кэшбэка для премиальных клиентов

С 1 августа Азиатско-Тихоокеанский банк повысил максимальную сумму ежемесячного начисления кэшбэка в рамках бонусной программы «Премиум Бонус» для клиентов-держателей тарифных планов «Статус Лайт» и «Статус Плюс».

Теперь клиенты данных категорий могут получать до 15 000 бонусов в месяц за покупки по премиальной карте Mir Supreme. Ранее лимит составлял 10 000. Минимальный оборот в месяц для получения кэшбэка – 5 000 рублей. Срок действия бонусов — не более шести месяцев с даты зачисления. Остальные условия программы остались без изменений.

Клиентам доступны следующие варианты начисления кэшбэка: до 7% в четырех категориях или до 7% в трех категориях и 1% на остальные покупки. Категории выбираются ежемесячно, а начисление происходит не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем совершения покупки. Конвертировать бонусы в рубли можно в разделе «Кэшбэк и бонусы» мобильного приложения АТБ банк.

Помимо основного кэшбэка от банка, клиентам доступны специальные предложения от партнёров программы лояльности платёжной системы «Мир»: до 10% кэшбэка на премиальное такси, рестораны, путешествия и мероприятия.

Важно: бонусы не начисляются за внесение и выдачу наличных, переводы и платежи через онлайн-банк или терминалы (включая СБП и QR-коды), покупки с выдачей наличных, операции в иностранной валюте, а также на транзакции, попадающие в список исключений МСС-кодов.

Условия по пакету услуг «Прайвет» не изменились – максимальная сумма кэшбэка по-прежнему составляет 30 000 бонусов. Кэшбэк до 7% начисляется в пяти категориях или до 7% в четырех категориях и 1% на остальные покупки.

Более подробную информацию об условиях бонусной программы можно получить на сайте банка, у персонального менеджера, в отделениях банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).