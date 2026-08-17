Альфа-Банк повышает ставки по рублёвым вкладам с 15 августа

С 15 августа Альфа-Банк повышает ставки по вкладам на сроках от 9 месяцев до 3 лет.

«Для средств, которые не размещались на накопительных счетах и вкладах Альфа-Банка в течение последних 90 дней, ставка по Альфа-Вкладу с учётом капитализации на сроках от 9 месяцев до 3 лет составляет до 13,1% годовых. Для клиентов Alfa Only — до 13,2% годовых при сумме до 1 млн рублей и до 13,5% годовых при сумме от 1 млн рублей», – говорится в сообщении банка.

Для средств, уже находившихся в накоплениях, ставка на тех же сроках составляет до 13% годовых, для клиентов Alfa Only — до 13,1% годовых.

Открыть вклад можно от 10 тысяч рублей в мобильном приложении или офисе Альфа-Банка.

Отметим, вопреки решению ЦБ снизить ключевую ставку, крупнейшие российские банки продолжают повышать проценты по вкладам. Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 11 сентября 2026 года. На предыдущем заседании 24 июля регулятор неожиданно снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14% годовых, ухудшив среднесрочный прогноз.

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