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«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Цифра банк»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Цифра банк» на уровне ruBBB-, и изменил прогноз со стабильного на развивающийся.

Как отметили эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА», рейтинг банка отражает сильную капитальную позицию при снижении прибыльности, адекватные качество активов и позицию по ликвидности, а также консервативную оценку корпоративного управления.

В резюме агентства отмечается, что банк утвердил стратегию развития до 2028 года: в качестве ключевых направлений для ЮЛ планируется развитие операций РКО и конвертации средств клиентов, а в розничном секторе – валютообменных операций и комиссионных доходов.

«Цифра банк» специализируется на РКО корпоративных и розничных клиентов, конверсионных операциях и трансграничных переводах, а также на идентификации клиентов для брокерского обслуживания в материнской структуре. Сеть подразделений представлена 45 офисами на территории России, с головным офисом в Москве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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