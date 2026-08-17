65% россиян обсуждают рабочие задачи с ИИ перед обращением к руководству

Искусственный интеллект стал для сотрудников «универсальным собеседником»: 65% россиян сначала обсуждают с нейросетью рабочую задачу и только потом обращаются к руководителю, показал опрос hh.ru и Level Group. Из них 19% делают это регулярно, 23% — при подготовке важных сообщений или документов, ещё 23% — в отдельных случаях.

Половина опрошенных (50%) сначала задают вопрос ИИ, чтобы убедиться в его корректности, а затем обращаются к коллегам или руководителю, ещё 15% признались, что благодаря этому стали чаще задавать вопросы, которые раньше стеснялись озвучивать. 60% респондентов отметили, что после обсуждения с ИИ им легче общаться с окружающими, из них 21% чувствуют себя заметно увереннее. Более четверти пользователей (27%) считают, что благодаря ИИ стало проще доносить мысли до начальства: нейросеть помогает структурировать аргументы и делать коммуникацию понятнее. При этом 12% признались, что стали меньше обсуждать рабочие вопросы с коллегами, предпочитая сначала обращаться к цифровому помощнику.

Только 17% никогда не используют нейросети в работе таким образом.

«Еще несколько лет назад сотрудник обсуждал сложную задачу с коллегой или руководителем. Сегодня многие сначала обращаются к ИИ. Нейросеть становится пространством, где можно безопасно проверить гипотезу, подобрать формулировки, задать вопрос, который кажется слишком простым или неудобным. Это новый этап подготовки к общению, который помогает чувствовать себя увереннее», — комментирует HR-директор Level Group Валентина Романова.