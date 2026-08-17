Кредитная карта «Премьера» от Солид Банка: 123 дня без процентов, кешбэк до 5% и бесплатное обслуживание

Солид Банк запустил свою первую кредитную карту «Премьера». Она подойдет для повседневных покупок, крупных расходов и непредвиденных трат. Главное преимущество карты — льготный период до 123 дней, в течение которого можно пользоваться кредитными средствами без процентов, говорится в сообщении банка.

Кредитная карта «Премьера» сочетает удобство и выгодные условия:

Льготный период — до 123 дней;

Бесплатный выпуск;

Бесплатное обслуживание;

Бесплатное СМС-информирование;

Снятие наличных и переводы через СБП с сохранением льготного периода. Вы можете пользоваться кредитными средствами в течение льготного периода любым удобным для себя способом и не платить проценты;

Кешбэк 2% на все покупки* и 5% в популярных категориях**: путешествия, бытовая и электронная техника, строительство и ремонт*

Кредитный лимит — от 10 000 до 1 млн рублей.

Прочие условия:

Комиссия за выдачу наличных — 4% (минимум 500 рублей),

Лимиты на снятие наличных — 100 000 рублей/сутки, 500 000 рублей/месяц,

Комиссия за безналичные переводы по СБП, переводы с карты на карту, безналичные переводы по реквизитам — 4% (минимум 500 рублей),

Кешбэк начисляется не позднее 10-ого рабочего дня следующего месяца. Максимальная сумма выплат — 2 000 рублей.

Оформить и получить кредитную карту можно в любом офисе Солид Банка. Для оформления понадобятся: паспорт, СНИЛС и ИНН.

*MCC-исключения для начисления кешбэка: 4814, 4829, 4899, 4900, 5933, 5973, 6009, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6538, 6536, 7995, 8661, 9222, 9311, 9390, 9406.

**МСС‑категории актуальны с 10.08.2026: путешествия (3011, 7011, 4511, 3047, 5309, 7033, 3026, 4411, 4582, 5962, 7032, 4722, 7991, 7999), бытовая и электронная техника (5722, 5045, 5044, 5732, 4812, 5815, 5818, 5065), строительство и ремонт (5200, 5211, 8911, 5039, 1711, 1740, 1761, 5198, 5074, 5072, 5712, 5021, 5713, 5718, 5719, 7379, 7622, 7629, 7699, 5231, 5261, 1750, 5714, 5051).

Подробнее об условиях кредитной карты «Премьера» — на странице продукта и в сборнике тарифов по выпуску и обслуживанию карт.