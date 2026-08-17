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Альфа-Банк начислит предпринимателям до 10 000 рублей кэшбэка за оборот по эквайрингу

Альфа-Банк запустил специальное предложение для предпринимателей, которые подключают эквайринг. Новые клиенты смогут получить до 10 000 рублей кэшбэка за оборот по эквайрингу, а сервисное обслуживание и аренда оборудования останутся бесплатными навсегда.

Эквайринг от Альфа-Банка помогает бизнесу быстро принимать оплату банковскими картами и другими безналичными способами — по СБП, биометрии или онлайн, а новое предложение позволяет сделать подключение еще выгоднее. Чтобы получить максимальный кэшбэк, достаточно обеспечить оборот по эквайрингу от 150 000 рублей в месяц в течение трех месяцев после присоединения к акции. Общий кэшбэк за три месяца может составить до 10 000 рублей. При одновременном подключении торгового и интернет-эквайринга кэшбэк удваивается.

Подключить эквайринг и присоединиться к акции можно уже сейчас. Альфа-Банк продолжает создавать удобные финансовые решения для предпринимателей, помогая бизнесу развиваться и сосредоточиться на главном.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". erid:2VfnxxH8tvX

/ Сибирское Информационное Агентство /
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