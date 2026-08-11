Альфа-Банк отмечен в 14 номинациях премии Loyalty & CX Awards Russia 2026

В Москве подвели итоги премии Loyalty & CX Awards Russia 2026, отмечающей лучшие проекты в области клиентского опыта, CRM, программ лояльности и цифровых сервисов. В этом году на конкурс было подано 413 проектов от 207 компаний. В шорт-лист вошли 153 проекта, победителями стали 70 из них.

Альфа-Банк получил 14 наград в различных номинациях. Программа лояльности для предпринимателей «Альфа выгодно для бизнеса» стала победителем сразу в четырех категориях: «Лучшая программа лояльности в сегменте B2B», «Лучшая карта с кэшбэком», «Лучшая программа кэшбэка для банковских продуктов» и «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт».

Жюри также отметило решения банка в области искусственного интеллекта, CRM и клиентского опыта. Победителями премии стали проекты «CRMAI Sales Engine», «AI-рекомендательная система подбора тарифов и подписок на переводы», «Омниканальная платформа удержания клиентов малого и микробизнеса», а также проект «CRM в HR. Персонализированное привлечение лояльных банку талантов». Кроме того, Департамент CRM Альфа-Банка был признан «CRM Командой года».

Несколько наград получили проекты банка в области геймификации. Среди них — «Альфа-Мания», победившая в номинациях «Лучшая геймификация в B2B» и «Геймификатор года», кампания «Утилизация кэшбэка», проект «Двойная петля дофамина: как Альфа-Банк соединил вселенные игр и ритуалы успеха», а также игра «Рыбки в банке», созданная совместно с MarketingEmotions.

Loyalty & CX Awards Russia — ежегодная профессиональная премия, которая отмечает проекты в области управления клиентским опытом, программ лояльности, CRM, цифровых продуктов и маркетинга.