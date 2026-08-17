Альфа-Банк профинансировал 43% самых продаваемых в России новых китайских автомобилей

По итогам второго квартала 2026 года Альфа-Банк с помощью факторинга профинансировал продажу 66649 новых китайских автомобилей, что составило 43% от общего объема из топ-10 самых продаваемых китайских марок по версии агентства «Автостат». С начала года решениями банка воспользовались более 400 автодилеров из 137 городов России, получив более 413 млрд рублей факторингового финансирования.

Наиболее востребована программа факторинга у автодилеров из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Новосибирска и Краснодара. Самые популярные цвета автомобилей, приобретаемых через факторинг — черный и серый. Среди партнеров программы — 12 китайских автопроизводителей. Приобрести можно более 30 марок легковых автомобилей.

Факторинг — это финансовый инструмент для оптимизации взаимодействия автопроизводителей и дилеров. Решение помогает управлять закупками и продажами. Дилер приобретает автомобиль, но оплачивает его не сразу, а получает бесплатную отсрочку платежа от дистрибьютора и дополнительную от банка, максимум — 180 дней. Без факторинга китайские партнеры отсрочку дилерам не предоставляют. При этом производитель в момент отгрузки автомобиля получает 100% стоимости автомобиля, но от банка. Когда дилер продает автомобиль конечному покупателю, он рассчитывается с банком. Взаимодействие дилера, дистрибьютора и банка организовано онлайн на цифровой факторинговой платформе Альфа-Банка. Для подключения к программе не требуется посещение офиса банка и предоставление бумажных документов.

«Факторинг позволяет автодилерам сохранять свою финансовую устойчивость и открывает возможности для роста. Дилер приобретает автомобиль без использования кредитных инструментов, эффективно управляет оборотным капиталом в моменте и формирует складской запас в комфортном для себя режиме. В рамках своего лимита автодилер может приобрести любые модели автомобилей по согласованию с производителем. Например, мы финансировали закупку как бюджетных моделей стоимостью 1,5 млн рублей, так и более дорогих, от 12 млн рублей. Технологическое преимущество, качество сервиса и работа персонального менеджера с автодилером и производителями помогают Альфа-Банку активно развивать программу и увеличивать ее масштаб», — поделился Павел Шишов, управляющий директор по факторингу Альфа-Банка.

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