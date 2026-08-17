Студенты из России и СНГ встретились в Базовом лагере Альфа-Будущее в Карелии и Тверской области

Участники совместили туристические активности с образовательной программой и нетворкингом.

Формат Базового лагеря для рынка совершенно новый, а потому он предполагает и новый способ отбора: вместо привычных конкурсных испытаний участники проходили серию спринтов по развитию навыков саморефлексии и soft skills, знакомились друг с другом и сами участвовали в выборах финалистов — так группы сформировались на основе взаимной оценки, а не соревновательного принципа.

В лагере студенты жили в палатках, преодолевали пешие маршруты, сплавлялись на байдарках, а затем в походных условиях проверяли продуктовые гипотезы с командой Роста Альфа-Банка, потому что лучшие финтех-продукты начинаются с идеи, проверить которую можно даже без интернета и дорогостоящей разработки.

Образовательная программа лагеря включала и встречи с экспертами из бизнеса, спорта и креативных индустрий. Перед участниками выступили технический директор кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Дмитрий Молочников, сооснователь медиа о культуре Ömankö Севада Восканян, альпинистка Алина Пекова и сноубордист Влад Хадарин. В неформальной обстановке они обсудили со студентами карьерный путь, лидерство, способы принятия сложных решений и развитие в профессии.

Шесть самых активных участников получили тревел-гранты Альфа-Будущего на карьерно-образовательные поездки.

«Сегодня молодым людям постоянно приходится жить в режиме высокой скорости и информационного шума. Мы сознательно создали пространство, где можно отключиться от гаджетов и вернуться к простым вещам: общению, совместному досугу, взаимному доверию и ответственности. Эти базовые ценности лежат в основе сильных команд, а значит — и будущей профессиональной реализации. Именно поэтому мы считаем такой формат важным элементом развития молодых талантов», — отметила руководитель дирекции развития бренда работодателя Альфа-Банка Юлия Фомина.