Альфа-Банк и ВШБ ВШЭ провели международную летнюю школу по управлению цифровыми продуктами для студентов из Китая

Альфа-Банк совместно с Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ организовали летнюю школу «Управление цифровым продуктом» для студентов из ведущих китайских университетов. Программа прошла в Москве и объединила академические лекции, практическую работу над сервисными решениями и знакомство с российской деловой средой.

Стартовала программа в кампусе ВШБ ВШЭ, где участники погрузились в специфику ведения бизнеса в России и обсудили актуальные векторы цифровой трансформации компаний. Следующим этапом стала работа в технологическом хабе Альфа-Банка Alfa Research Center. Эксперты познакомили студентов с дизайн-мышлением и провели серию командных воркшопов. Участники готовили пользовательские интервью, выявляли ключевые проблемы, генерировали идеи и выбирали решения с наибольшим потенциалом. Следующим шагом стало прототипирование: команды превратили выбранные концепции в тестовые версии продуктов и проверили их на практике.

«Такие проекты — это хороший способ выстроить мост между культурами и подходами к созданию продуктов. Мы видим, как у студентов меняется мышление за неделю работы в командах и с экспертами. Это именно то, что нужно для глобального бизнеса: умение слышать друг друга, быстро адаптироваться и превращать культурное разнообразие в сильную сторону продуктов, создающихся для международных рынков. Эта летняя школа показала, что у нас есть все ресурсы, чтобы делать такие проекты системными и масштабировать их», — подчеркнул заместитель председателя Правления, HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Кульминацией обучения стала защита бизнес-кейсов перед экспертной комиссией. Под руководством профессоров ВШБ ВШЭ участники доработали бизнес-модели своих проектов и представили готовые концепции цифровых продуктов, продемонстрировав навыки быстрого прототипирования, работы с обратной связью и оценки рыночного потенциала своих решений.

«Для нас летняя школа — это возможность показать студентам из Китая российский бизнес изнутри: познакомить их с тем, как работают компании, какие технологии используют и как создаются новые продукты. Особенно интересно наблюдать, как участники с разным образовательным и культурным опытом объединяются в команды, обсуждают идеи и вместе приходят к конкретным решениям. Такие проекты создают хорошую основу для дальнейшего диалога и сотрудничества», — отметил Иван Простаков, заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Кроме образовательной части, для гостей из Китая была организована культурная программа: экскурсии по Москве, знакомство с архитектурой столичного метро и посещение исторического комплекса в Измайлово.