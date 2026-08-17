Альфа-Банк успешно протестировал AI-сервис для быстрых продуктовых исследований

Альфа-Банк завершил пилот сервиса AI Product Insight на базе искусственного интеллекта, который помогает продуктовым командам быстрее изучать потребности клиентов и проверять гипотезы. Решение делает продуктовую разработку проще и сокращает этап Discovery — исследование клиентских потребностей и проверку гипотез перед запуском продукта — с трех месяцев до одного.

AI Product Insight помогает командам быстрее разбираться в клиентских задачах: он собирает разрозненные данные из интервью, опросов, комментариев и чатов поддержки в единую базу. Вместо долгого ручного анализа и проведения внешних исследований команда получает доступ ко всей необходимой информации в одном месте, может быстрее принимать решения и запускать продукты, которые действительно решают проблемы клиентов.

С новым инструментом продуктовая команда может проверить гипотезу до того, как начнется разработка: AI Product Insight моделирует поведение клиентов, помогает увидеть, как разные клиентские сегменты воспримут новую функцию, и дает возможность «поговорить» с синтетическим клиентом — профилем, который ведет себя как реальный пользователь. Это быстрый способ отсеять слабые идеи и сосредоточиться на тех, у которых есть потенциал.

Пилот реализован в Дирекции развития цифровых продаж корпоративного бизнеса Альфа-Банка. Команда подготовила базу клиентского контекста, спроектировала архитектуру сервиса и протестировала четыре ключевых блока: поиск по базе знаний, валидацию гипотез, интервью с синтетическим клиентом и проверку идей на клиентских образах. Пилотная версия признана успешной: была доказана эффективность сервиса и принято решение о масштабировании решения на другие проекты. Благодаря AI Product Insight продуктовые команды смогут быстрее находить инсайты, снижать стоимость внешних исследований и ускорять вывод новых функций на рынок.