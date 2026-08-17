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Почему рубль снова падает?

Курс национальной валюты сохраняет нисходящую динамику. Доллар ЦБ уже превысил отметку 84,5, вплотную приблизившись к мартовскому пику (84,8) — разрыв составляет менее полпроцента.

«Август подтверждает звание самого опасного месяца для рубля», — отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

На фоне этого курс евро достиг максимума 2026 года – 97,5 руб., а биржевой юань протестировал уровень 12,55 руб. До исторического экстремума марта остаётся менее одного процента (12,65). С июньского минимума пары почти по +20%.

Дисбаланс между предложением и спросом на валюту сохраняется: приток средств ограничен, в то время как покупки со стороны Минфина и спекулянтов остаются высокими из-за спроса на защитные активы.

Эксперты предупреждают о возможном тестировании годовых сопротивлений с последующей технической фиксацией курса.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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