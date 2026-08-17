Выдачи кредитных карт в России в июле выросли на 18% год к году

В июле 2026 года банки открыли россиянам 1,37 млн кредитных карт, что на 18% больше, чем в июле 2025 года, но по сравнению с июнем рост составил лишь 2%, сообщает Объединённое кредитное бюро (ОКБ). Общий лимит по кредиткам снизился на 1% до 164,17 млрд рублей, средний лимит сократился до 120 тыс. рублей (против 126 тыс. год назад).

«Рынок кредитных карт стагнирует: пятый месяц подряд количество выдач остаётся практически неизменным в диапазоне 1,34–1,39 млн штук. Действующие жёсткие регуляторные и денежно-кредитные рамки остаются неизменными. Макропруденциальные ограничения ЦБ сохранены до конца года, а на значительное снижение ключевой ставки осенью не стоит надеяться. Ожидания граждан относительно своего материального положения также остаются невысокими. Доходы населения растут медленно, так что кредиторы не готовы увеличивать лимиты и принимать дополнительные риски. Существенный рост маловероятен — в ближайшие месяцы показатели, скорее всего, останутся на текущем уровне или снизятся. Июль стал последним месяцем с двузначным годовым приростом», — отметил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

Полная стоимость кредита по картам в июле составила 50,6%. За 7 месяцев 2026 года выдано 8,87 млн кредиток на 1,03 трлн рублей, что практически соответствует уровню 2025 года, но на 36–38% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.