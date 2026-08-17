В посёлке Култук по требованию прокуратуры оснастили причал недостающим оборудованием

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства при содержании гидротехнических сооружений и выявила, что причал в посёлке Култук Слюдянского района эксплуатировался без швартового оборудования, скоб-трапов и отбойных устройств.
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По требованию прокурора нарушения устранены, причал отремонтирован и оснащён.
В сообщении прокуратуры отмечается, что эксплуатант привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.
Ранее прокуратура проверила причалы на Братском, Усть-Илимском и Богучанском водохранилищах в Иркутской области. Девять сооружений оказались в неудовлетворительном состоянии.