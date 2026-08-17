Группа «Кино» Виктора Цоя выступит в Усть-Куте на Дне нефтяника

В Усть-Куте впервые состоится концерт группы «Кино». Мероприятие организовано Иркутской нефтяной компанией (ИНК) в рамках празднования Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Праздничная программа пройдет 29 августа на площади ДК «Речники». Хедлайнером вечера станет группа «Кино». Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров в сопровождении настоящего голоса Виктора Цоя представят бессмертные хиты: «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие.

Современные концерты коллектива известны своей уникальной атмосферой: на них используется архивные материалы и специально созданный видеоконтент.

Празднование начнется в 19:00 с выступления кавер-группы «Мимакасы» из Братска. Также в программе – торжественная церемония награждения сотрудников группы компаний ИНК за профессиональные достижения.

Концерт «Кино» – продолжение инициатив ИНК по поддержке культурных проектов в Усть-Кутском районе. За последние годы Усть-Кут принимал мировых звезд Дениса Мацуева, Моник Б. Томас в сопровождении квартета Алексея Черемизова, Мистера Мелвина.