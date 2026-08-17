Субсидированные кредиты становятся основным способом покупки новых автомобилей

Доля кредитов, выданных по субсидированным программам автопроизводителей, в объеме продаж кредитов на новые автомобили выросла до 85% по итогам июля — это на 44 п.п. выше показателя января 2026 года, следует из данных ВТБ.

У ВТБ объем выдач по субсидированным программам автопроизводителей за 7 месяцев 2026 года превысил 41 млрд рублей — почти в 6 раз больше, чем годом ранее. Всего за этот период банк выдал почти 72 тыс. автокредитов на сумму более 100 млрд рублей, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем сделок пришелся на новые машины — их доля в общих продажах составила 54%.

«Рынок автокредитования в этом году сохраняет высокую динамику, и ключевым драйвером остаются субсидированные программы производителей. По нашим прогнозам, этот тренд сохранится и во втором полугодии», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.