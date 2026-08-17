В Иркутске утвердили план застройки предместья Радищева и микрорайона Топкинский

Мэр города Руслан Болотов подписал проект планировки территории части Правобережного округа в границах улиц Радищева, Рабочего Штаба и микрорайона Топкинский, сообщает пресс-служба администрации города. Документ устанавливает размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
«Проект позволит предусмотреть места для будущей школы искусств. В июле мы уже получили положительное заключение экспертизы на физкультурно-оздоровительный комплекс», — отметил мэр.
План включает:
- Филиал поликлиники № 9;
- Новое здание областной станции переливания крови;
- Три физкультурно-оздоровительных комплекса и спортивный зал;
- Детский сад на 220 мест;
- Школу на 1275 мест;
- Детскую школу искусств. Строительство будет вестись поэтапно с привлечением необходимого финансирования.