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В Иркутске утвердили план застройки предместья Радищева и микрорайона Топкинский

Мэр города Руслан Болотов подписал проект планировки территории части Правобережного округа в границах улиц Радищева, Рабочего Штаба и микрорайона Топкинский, сообщает пресс-служба администрации города. Документ устанавливает размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

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Фото https://admirk.ru/

«Проект позволит предусмотреть места для будущей школы искусств. В июле мы уже получили положительное заключение экспертизы на физкультурно-оздоровительный комплекс», — отметил мэр.

План включает:

  • Филиал поликлиники № 9;
  • Новое здание областной станции переливания крови;
  • Три физкультурно-оздоровительных комплекса и спортивный зал;
  • Детский сад на 220 мест;
  • Школу на 1275 мест;
  • Детскую школу искусств. Строительство будет вестись поэтапно с привлечением необходимого финансирования.

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    Фото https://admirk.ru/


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    Фото https://admirk.ru/


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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