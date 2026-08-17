Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Иркутяне о топливном кризисе: паника или спокойствие?
Бензин в Иркутске дорожает: обзор ситуации на 17 августа
Осенний топливный дефицит: почему сентябрь может стать месяцем очередей на АЗС
Все материалы сюжета

Улицы Иркутска станут холстом: в городе пройдет VII фестиваль уличного искусства

С 25 по 27 августа областной центр превратится в арт-пространство. В Иркутске состоится VII Всероссийский фестиваль «Голос улиц», организованный при поддержке администрации города и нацпроекта, сообщает пресс-служба мэрии.

<div class="storyline-vrez"> <h3 class="storyline-vrez__title">Читайте также:</h3> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=16831191&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> 20 августа в Иркутске пройдёт «ИИ/Внутри» — камерный митап о том, как ИИ используют в реальных проектах </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 14 августа 2026 </div> </div> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=16831096&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> В Иркутске состоится V форум женщин-предпринимателей: объявлена программа </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 11 августа 2026 </div> </div> </div> <p>Фото https://admirk.ru/</p>

Фото https://admirk.ru/

В этом году на улицы выйдут более 20 мастеров из разных уголков страны, а также выпускники профильной арт-лаборатории. Они создадут новые муралы и инсталляции, которые впишутся в историю конкретных мест.

«Мы хотим, чтобы город заговорил через искусство», — отмечают организаторы.

Помимо живописи, гостей ждет насыщенная программа:

  • Встречи с художниками;
  • Арт-прогулки и квесты;
  • Мастер-классы для всех возрастов. Фестиваль станет площадкой не только для творчества, но и для диалога между жителями и творцами.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мероприятия, конференции, семинары":
Все материалы сюжета (258)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес