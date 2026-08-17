Улицы Иркутска станут холстом: в городе пройдет VII фестиваль уличного искусства

С 25 по 27 августа областной центр превратится в арт-пространство. В Иркутске состоится VII Всероссийский фестиваль «Голос улиц», организованный при поддержке администрации города и нацпроекта, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото https://admirk.ru/

В этом году на улицы выйдут более 20 мастеров из разных уголков страны, а также выпускники профильной арт-лаборатории. Они создадут новые муралы и инсталляции, которые впишутся в историю конкретных мест.

«Мы хотим, чтобы город заговорил через искусство», — отмечают организаторы.

Помимо живописи, гостей ждет насыщенная программа: