Массовый сбой интернета произошел у пользователей «Ростелекома» в Сибири

Пользователи «Ростелекома» в Сибири массово жалуются на недоступный интернет и отключённое телевидение, большинство сообщений поступает из Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краёв.

Причиной сбоя стало отключение электричества в новосибирском центре обработки данных компании, пишет издание Techora.ru.

В Новосибирске 16 августа произошло массовое отключение электричества, затронувшее 611 домов, в зону блэкаута попал крупнейший за Уралом ЦОД «Ростелекома».

Последствия аварии обещали устранить к вечеру того же дня, однако утром 17 августа стали недоступны сайты «Городских порталов» и онлайн-запись в больницы на госуслугах.

По данным городских служб, на 17 августа под отключения попадают 1407 объектов, но здание ЦОДа в списке плановых отключений отсутствует.

Ранее «Ростелеком» анонсировал строительство центра обработки данных мощностью 100 МВт. Стоимость проекта, включая серверное оборудование, составит 100 млрд рублей.