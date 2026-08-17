Дефолты по облигациям бьют рекорды: кому грозит банкротство?

С начала 2026 года эмитенты облигаций допустили просрочки на сумму около 45 млрд руб. — таковы данные Московской биржи. Речь идёт преимущественно о бумагах спекулятивного уровня («мусорные»), то есть ниже категории invest grade, сообщает РБК.

По оценкам Банка России, только за июль объём дефолтов составил 3,7 млрд руб.. В основном речь идет о технических дефолтах компаний, которые уже ранее нарушали обязательства. За II квартал доля дефолтов составила всего 0,007% от объёма рынка корпоративных облигаций (2,6 млрд руб.), а в июле — 0,010%. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА отмечает рост числа дефолтов: их допустили 13 эмитентов, что почти вдвое больше показателя прошлого полугодия. Однако масштаб проблемы остаётся ограниченным:

Всего 1,4% всех эмитентов впервые просрочили выплаты;

Их совокупная задолженность оценивается примерно в 42 млрд руб. или около 0,1% всего корпоративного долга страны. При этом порядка 37 млрд руб. приходится на одного крупного должника — ПАО «ЕвроТранс».

Эксперты подчёркивают, что ситуация под контролем, но требует внимания со стороны инвесторов к качеству портфелей.

Отметим, розничные инвесторы начали терять интерес к высокодоходным облигациям после волны технических дефолтов в конце 2025 года – начале 2026-го, следует из аналитики Банка России. Еще в 2024 году этот сегмент активно развивался, привлекая доходностью, которая зачастую превышала показатели ОФЗ на 5 процентных пунктов. По оценкам экспертов, полностью вышли из ВДО от 15% до трети ранее державших такие бумаги инвесторов. Ещё около 35–40% резко сократили долю, оставив только наиболее понятные выпуски с высоким рейтингом и коротким сроком до погашения.