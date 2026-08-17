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Wildberries поддержит сотрудников пострадавших складов переводами, трансфером и бонусами

Группа RWB реализует комплекс мер для поддержки сотрудников и исполнителей пострадавших складских объектов Wildberries, включая индивидуальное рассмотрение вариантов продолжения занятости.

Компания предлагает перевод на другие объекты, бесплатный трансфер, возможность размещения в общежитиях, повышенную стоимость отдельных операций и дополнительные бонусные выплаты.

В сообщении компании отмечается, что совместно с профильными ведомствами прорабатываются дополнительные возможности, включая проведение ярмарок вакансий в регионах.

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Мероприятия с потенциальными работодателями уже прошли в Тульской и Самарской областях, планируются в Удмуртской Республике, Волгоградской, Пензенской областях и Краснодарском крае.

Решения принимаются индивидуально с учётом ситуации на каждом объекте.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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