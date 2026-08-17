«Кадровый голод в белых халатах»: почему медицинские вузы не могут заполнить бюджетные места?

Несмотря на высокий конкурс среди абитуриентов, ведущие медицинские вузы страны столкнулись с дефицитом ординаторов. В РНИМУ им. Пирогова пустуют 289 мест, в Сеченовском университете — 198, в РМАНПО — 189. Учебные заведения вынуждены объявлять дополнительный набор до конца августа, сообщает "Медвестник".

По мнению основателя проекта Ordinatura.org Владислава Ледовских, главная причина — новые правила целевого обучения: выпускники обязаны отработать от одного до трёх лет по распределению или платить огромные штрафы. Это отпугивает молодых специалистов, которые теперь предпочитают искать более гибкие варианты трудоустройства. При этом общий конкурс в медвузы остаётся колоссальным (до 19 человек на место), но из-за страха перед «кабальными» контрактами лучшие студенты уходят в другие сферы.

Напомним, выпускников вузов и колледжей, получивших медицинское и фармацевтическое образование за счет бюджета, ожидает обязательная трехлетняя отработка. Инициатива Минздрава была одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности.