В Иркутской области за выходные зафиксировано 8 выходов медведей к людям

За выходные в Иркутской области полицейские зафиксировали восемь фактов выхода медведей в населённые пункты, расположенные на севере региона. Четыре случая произошли в Братске и Братском районе, где хищники повредили пасеку, напали на собаку и были замечены вблизи садоводств.

В сообщении полиции отмечается, что в Нижнеилимском районе граждан видели двух медведей в садоводстве «Таежный» и ещё двух — около СНТ «Заречные дачи», а также одного хищника обнаружили на улице Родниковой в Железногорске-Илимском.

В Усть-Илимске после сообщений о неоднократном появлении агрессивного медведя вблизи СНТ «Родник» зверя ликвидировали. Полиция призывает граждан воздержаться от поездок в лесополосу, не оставлять отходы на открытой местности, а при встрече с диким животным медленно удаляться в безопасное место и сообщить о происшествии.

Никто из людей не пострадал.

Ранее в Иркутской области зафиксировали три случая нападения медведей на скот и домашних животных в населённых пунктах. Инциденты произошли в Нижнеилимском, Братском и Тайшетском районах, люди не пострадали.