Банк Уралсиб стал партером фестиваля «Арт-вишня» в Кузбассе

15 августа 2026 года в городском парке города Осинники Кемеровской области прошел фестиваль «Арт-Вишня», организатором которого выступили Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области и Администрация Осинниковского городского округа, одним из партнеров праздника стал Банк Уралсиб.

В этом году фестиваль был посвящен единству народов России, организаторы представили насыщенную и яркую программу. На праздник были приглашены лучшие музыкальные коллективы Кузбасса, прошел заезд байкеров, изготовили и бесплатно раздали 300 литров безалкогольного вишневого «Мохито». Также была организована ярмарка-продажа местных ремесленников, дегустация и продажа изделий с вишней, а многие гости праздника приняли участие в мастер-классах по приготовлению блюд. Одним из ярких событий фестиваля стало огненное шоу, а вечером сцену праздника предоставили кавер-группе.

«Мы впервые стали партнерами фестиваля «Арт-вишня» в Осинниках, рады тому, что при нашем участии прошло одно из самых ярких событий Кузбасса, подарившее тысячам гостей праздника прекрасное настроение», – отметила Управляющий дополнительным офисом «Осинниковский» Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Новосибирск Юлия Шпедт.