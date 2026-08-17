Иркутяне о топливном кризисе: паника или спокойствие?

Жители Иркутска внимательно следят за ситуацией на АЗС. Все помнят июньский дефицит и многочасовые очереди. Несмотря на сохраняющуюся тревогу за будущее, большинство иркутян ведёт себя спокойно — по опросам SIA.RU, горожане призывают не нагнетать обстановку.

Что говорят иркутяне о ситуации?

«Роснефть на Ширямова, 17 не было бензина сегодня, когда проезжал ориентировочно в 13:50. На других адресах Роснефти так же наблюдаются перебои с бензином».

«Вторая серия … Начало».

«Ну сейчас ситуация с бензином гораздо лучше. А всё почему? Потому что меры приняли правильные! До конца 26-го не будут в другие страны его возить, а в нашу — будут другие страны, вот так вот!»

«Чего я не понимаю, так это паники. В любой ситуации надо действовать спокойно, это залог успеха. Вот тот же бензин, топливо... ну нормально ж всё. Ограничений уже поменьше становится, немного подождать и вообще их не будет. А где-то нет их и сейчас уже».

«Да нормально все с бензином. Я каждый день езжу и никакого дефицита нет. Люди увидели, что Крайс цену поднял и у Роснефти не было бензина, ждали бензовоз, а люди побежали поднимать панику. И создавать очереди и ажиотаж. Вчера по Автограду ходил и слышу от многих кто там работает жалобы якобы надо срочно на заправку ,а то вдруг опять бензин кончится. Зачем? Бензин есть, сами проблемы создаёте».

«На Газпром нефть сегодня муж заправлялся спокойно. Очередь быстро прошла. В общем, не все так кошмарно как в интернете пишут».

«Сегодня всë как обычно. Крайс, ОМНИ, БРК — без очередей, Роснефть, как обычно машин побольше. Не нагоняйте обстановку».

«Вчера заправлялся на заправке, не было никого».

«Сейчас заправлялся. Все есть, и очередей почти нет. Что за паника?»

«У нас и так топливо самое дорогое по стране от Москвы, куда ещё дорожать? В Татарстане дизель 80, в Самаре 78».

«Почему растут цены? Все просто, монополисты вытесняют перекупов с рынка».

«К 18 августа всё наладится. Будет прямая линия с Кобзевым».

Отметим, региональные власти продолжают работу по распределению объёмов между операторами; ключевым вопросом остаётся выполнение плана поставок компаниями «Газпром нефть» и «Роснефть». Представители региональных сетей подтвердили текущие сложности, связанные с логистикой, но отметили готовность работать над стабилизацией ситуации.