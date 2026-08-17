Иркутяне о топливном кризисе: паника или спокойствие?

Жители Иркутска внимательно следят за ситуацией на АЗС. Все помнят июньский дефицит и многочасовые очереди. Несмотря на сохраняющуюся тревогу за будущее, большинство иркутян ведёт себя спокойно — по опросам SIA.RU, горожане призывают не нагнетать обстановку.
Что говорят иркутяне о ситуации?
- «Роснефть на Ширямова, 17 не было бензина сегодня, когда проезжал ориентировочно в 13:50. На других адресах Роснефти так же наблюдаются перебои с бензином».
- «Вторая серия … Начало».
- «Ну сейчас ситуация с бензином гораздо лучше. А всё почему? Потому что меры приняли правильные! До конца 26-го не будут в другие страны его возить, а в нашу — будут другие страны, вот так вот!»
- «Чего я не понимаю, так это паники. В любой ситуации надо действовать спокойно, это залог успеха. Вот тот же бензин, топливо... ну нормально ж всё. Ограничений уже поменьше становится, немного подождать и вообще их не будет. А где-то нет их и сейчас уже».
- «Да нормально все с бензином. Я каждый день езжу и никакого дефицита нет. Люди увидели, что Крайс цену поднял и у Роснефти не было бензина, ждали бензовоз, а люди побежали поднимать панику. И создавать очереди и ажиотаж. Вчера по Автограду ходил и слышу от многих кто там работает жалобы якобы надо срочно на заправку ,а то вдруг опять бензин кончится. Зачем? Бензин есть, сами проблемы создаёте».
- «На Газпром нефть сегодня муж заправлялся спокойно. Очередь быстро прошла. В общем, не все так кошмарно как в интернете пишут».
- «Сегодня всë как обычно. Крайс, ОМНИ, БРК — без очередей, Роснефть, как обычно машин побольше. Не нагоняйте обстановку».
- «Вчера заправлялся на заправке, не было никого».
- «Сейчас заправлялся. Все есть, и очередей почти нет. Что за паника?»
- «У нас и так топливо самое дорогое по стране от Москвы, куда ещё дорожать? В Татарстане дизель 80, в Самаре 78».
- «Почему растут цены? Все просто, монополисты вытесняют перекупов с рынка».
- «К 18 августа всё наладится. Будет прямая линия с Кобзевым».
Отметим, региональные власти продолжают работу по распределению объёмов между операторами; ключевым вопросом остаётся выполнение плана поставок компаниями «Газпром нефть» и «Роснефть». Представители региональных сетей подтвердили текущие сложности, связанные с логистикой, но отметили готовность работать над стабилизацией ситуации.