ВТБ научился «выгонять» мошенников из онлайн-банка

Банк ВТБ запустил защиту от несанкционированного доступа: теперь клиенты получают СМС при попытке входа в мобильный банк с чужого устройства. В сообщении будет указано, с какого именно смартфона или браузера зашли в аккаунт.

Если это сделали мошенники, владелец счета может в один клик завершить все активные сессии в разделе «Безопасность» — и злоумышленники потеряют доступ. После этого войти снова можно будет только по паролю и СМС-коду.

«Даже если мошенники получают доступ к аккаунту, им становится все сложнее действовать незаметно, — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков. — Предупрежден — значит вооружен».

По данным ЦБ, во втором квартале 2026 года мошенники совершили 458,7 тыс. операций без согласия клиентов. Всего за три месяца они похитили 7,4 млрд рублей. При этом банки отбили 17,5 млн попыток хищений почти на 1,9 трлн рублей.