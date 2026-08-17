День трейдера — 28 лет спустя: от дефолта до новых возможностей

В России неофициально отмечают День трейдера. Ровно 28 лет назад, 17 августа 1998 года, страна пережила технический дефолт по внутреннему госдолгу и девальвацию рубля.

«Спустя почти три десятка лет экономическая ситуация в стране совершенно иная: есть обширные золотовалютные резервы, а госдолг относительно ВВП один из самых низких в мире», — подчёркивают аналитики БКС Мир инвестиций. Однако и сегодня рынок встречает праздник в сложной обстановке — на фоне жёсткой внешней среды и внутренней монетарной неопределённости.

За эти годы Индекс МосБиржи прошёл длинный путь: с критического минимума лета 1998-го (20 п.) через исторический максимум осени 2021-го (4300 п.), сейчас он борется за поддержку у минимумов кризисных 2008 и 2022 годов (около 2100 п.).

Эксперты напоминают:

С учётом дивидендов индекс полной доходности вырос почти в 250 раз;

Кризисы — это время возможностей для тех, кто соблюдает диверсификацию и использует защитные стопы;

Рынок остаётся фундаментально недооценённым, а долгосрочный потенциал раскроется при нормализации обстановки.

В этот праздничный день эксперты БКС желают российским трейдерам терпения, эмоциональной устойчивости и биржевого долголетия!