Почему покупка новостройки перестала быть способом заработка?

Покупка новостройки в расчете на быструю прибыль все чаще заканчивается убытком. Покупатель платит одну цену на этапе строительства, получает ключи через несколько месяцев, выходит на вторичный рынок и обнаруживает, что квартира стоит на 25–30% дешевле.
Такие ситуации, по словам генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, наблюдаются уже около года-полутора. Главная ошибка покупателя — ожидание, что квартира после получения ключей автоматически подорожает только потому, что была приобретена у застройщика.
На практике происходит обратное. Пока объект продается как новостройка, застройщик продолжает повышать цены. После получения ключей квартира превращается во вторичное жилье и сталкивается уже с другой рыночной ценой. В результате человек, который рассчитывал заработать на перепродаже, может оказаться в минусе на четверть стоимости объекта и больше.
Рост цен на первичном рынке Летенков связывает со снижением спроса. По его оценке, застройщики стараются компенсировать сокращение продаж более высокой ценой каждой сделки и таким образом сохранить финансовую устойчивость.
Именно поэтому разрыв между первичным и вторичным рынком продолжает увеличиваться. Для покупателя это означает, что высокая цена у застройщика сама по себе уже не гарантирует такой же стоимости квартиры после сдачи дома.
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По оценке Летенкова, бесконечно увеличиваться этот разрыв не может. Однако пока он не видит факторов, которые могли бы привести к быстрому снижению или стабилизации цен на новостройки. Значит, сценарий, при котором покупатель рассчитывает на рост стоимости после получения ключей, остается особенно рискованным.
«Сегодня человек может купить квартиру у застройщика, получить ключи через полгода и обнаружить, что рынок оценивает ее на 25–30% дешевле. Он рассчитывал заработать, а оказался в серьезном минусе. Поэтому прежняя схема “купил новостройку — дождался сдачи — продал дороже” уже не работает автоматически. Цена покупки у застройщика и реальная цена готовой квартиры сегодня могут сильно отличаться», — говорит Валерий Летенков.