Почему покупка новостройки перестала быть способом заработка?

Покупка новостройки в расчете на быструю прибыль все чаще заканчивается убытком. Покупатель платит одну цену на этапе строительства, получает ключи через несколько месяцев, выходит на вторичный рынок и обнаруживает, что квартира стоит на 25–30% дешевле.

Такие ситуации, по словам генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, наблюдаются уже около года-полутора. Главная ошибка покупателя — ожидание, что квартира после получения ключей автоматически подорожает только потому, что была приобретена у застройщика.

На практике происходит обратное. Пока объект продается как новостройка, застройщик продолжает повышать цены. После получения ключей квартира превращается во вторичное жилье и сталкивается уже с другой рыночной ценой. В результате человек, который рассчитывал заработать на перепродаже, может оказаться в минусе на четверть стоимости объекта и больше.

Рост цен на первичном рынке Летенков связывает со снижением спроса. По его оценке, застройщики стараются компенсировать сокращение продаж более высокой ценой каждой сделки и таким образом сохранить финансовую устойчивость.

Именно поэтому разрыв между первичным и вторичным рынком продолжает увеличиваться. Для покупателя это означает, что высокая цена у застройщика сама по себе уже не гарантирует такой же стоимости квартиры после сдачи дома.

По оценке Летенкова, бесконечно увеличиваться этот разрыв не может. Однако пока он не видит факторов, которые могли бы привести к быстрому снижению или стабилизации цен на новостройки. Значит, сценарий, при котором покупатель рассчитывает на рост стоимости после получения ключей, остается особенно рискованным.

«Сегодня человек может купить квартиру у застройщика, получить ключи через полгода и обнаружить, что рынок оценивает ее на 25–30% дешевле. Он рассчитывал заработать, а оказался в серьезном минусе. Поэтому прежняя схема “купил новостройку — дождался сдачи — продал дороже” уже не работает автоматически. Цена покупки у застройщика и реальная цена готовой квартиры сегодня могут сильно отличаться», — говорит Валерий Летенков.