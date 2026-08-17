Цены на газ в Европе ускоряют рост в преддверии отопительного сезона

Стоимость природного газа на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах с начала торгов 17 августа поднялась на 2,08%, до $738 за тыс. куб. м. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, с начала июля это сырье подорожало примерно на 30%.

«Основным фактором роста цен остается напряженная ситуация на Ближнем Востоке и ограничения судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок СПГ», — поясняет эксперт. По словам Чернова, дополнительным фактором роста сегодня становится истечение 60-дневного срока действия меморандума между США и Ираном, тогда как договориться о его продлении сторонам пока не удалось.

«Это усиливает риск дальнейшей эскалации и сохранения ограничений судоходства через Ормузский пролив, а значит, поддерживает премию за риск в ценах на европейский газ», — подчеркивает аналитик. «Также сохраняется и неопределенность вокруг поставок из Катара, что усиливает конкуренцию Европы и Азии за альтернативные партии СПГ», — добавляет Чернов.

«Дополнительное давление оказывает низкий уровень запасов. Европейские хранилища заполнены примерно на 59%, что заметно ниже прошлогодних значений, причем высокая стоимость газа тоже сама по себе замедляет темпы его закачки в ПХГ», — сообщает эксперт. «Поддерживают котировки жаркая погода, из-за чего растет потребление газа в электрогенерации, и периодические ограничения поставок СПГ из Норвегии», — уточняет Чернов.

«До начала отопительного сезона стоимость европейского газа, вероятно, сохранится в диапазоне $650–800 за тыс. куб. м. При сохранении проблем с поставками через Ормуз и медленном заполнении хранилищ осенью котировки могут приблизиться к $850–900. Более существенное снижение возможно при нормализации поставок СПГ и ускорении закачки газа в хранилища», — заключает Владимир Чернов.