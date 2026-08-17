Кредиты бизнесу при снижении ключевой ставки не дешевеют

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам для компаний в июне повысилась на 1,3 процентного пункта (п.п.), до 12,9% годовых. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, в условиях продолжения постепенного смягчения монетарных условий это объясняется сокращением объема выдачи льготных кредитов.

«Мы полагаем, что займы для бизнеса будут оставаться дорогими, пока ключевая ставка не снизится хотя бы до 12% годовых», — поясняет эксперт.

По словам Мильчаковой, требования банков к заемщикам в последние два года значительно ужесточились, что создает большие трудности в привлечении финансирования малым и средним бизнесом. «Кроме того, банки более охотно кредитуют те предприятия, которые располагают ценным имуществом, которое может быть принято как обеспечение займа», — уточняет аналитик.

«Компаниям из IT-сектора, особенно стартапам, в этих условиях очень непросто привлечь банковское финансирование, поскольку далеко не все из них располагают годными для залога материальными активами», — подчеркивает Мильчакова.

«Для федерального бюджета сокращение льготных программ и числа заемщиков по таким программам благоприятно. Для экономики в целом дорогое кредитование означает спад инвестиционной активности и ослабление потребительского спроса, а как следствие, замедление роста ВВП», — считает аналитик.

«Однако в наибольшей степени негативное влияние дорогих кредитов на экономику в полной мере проявляется, когда ключевая ставка растет», — уточняет Мильчакова.

«К концу года прогнозируем ключевую ставку в пределах 13–13,5% годовых с сохранением процентов по кредитам на текущих уровнях. Если регулятор поставит смягчение ДКП на паузу, ставки по кредитам повысятся еще на 0,5–1 п.п.», — заключает Наталья Мильчакова.