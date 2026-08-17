Почти 500 иркутян преобразили 13 домов в рамках юбилейной акции «Фасадник»

В минувшие выходные в Иркутске в десятый раз прошла акция «Фасадник», в которой приняли участие около 500 горожан. За два дня волонтёры обновили 13 домов на улицах Каландаришвили, Грязнова, Декабрьских Событий, Свердлова, Марата, Желябова, Бабушкина, Байкальской и Декабристов.

«Волонтеры называют обновленные здания "нашими пряничными домиками" – такими уютными, нарядными и живыми они становятся в процессе работы. Погода тоже поддержала нас: небольшой утренний дождь во второй день лишь добавил свежести, а светлый настрой помог завершить начатое и докрасить все фасады. Впереди еще будут новые летние выходные, новые дома и новые добрые дела. Ждем всех, кто хочет вместе с нами сделать Иркутск еще красивее, теплее и лучше», – отметила руководитель проекта Валентина Казимиренок.

За десять лет волонтёры восстановили облик 171 здания. Завершением акции стал фестиваль «Иду на звук» в музее-усадьбе В. П. Сукачева. Многие компании поддерживают инициативу не только материально, но и личным участием.