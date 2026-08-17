Сбер запустил вклад «Выгодный старт» с доходностью до 12,5% годовых

С 17 августа Сбербанк запустил новый депозит «Выгодный старт». Базовые ставки варьируются от 7% до 10,5%, но при выполнении условий их можно увеличить, сообщает РБК.

«Максимальная ставка с учётом надбавок составит 12,5% годовых на сроках три, четыре и пять месяцев», — следует из информации банка. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. руб., максимальная — 100 тыс. руб. Дополнительные проценты начисляются за получение зарплаты/пенсии в банке (+1 п.п.) или траты по картам от 5 тысяч рублей (+1 п.п.).

Ранее стало известно о повышении ставок по вкладам Альфа-Банком с 15 августа на сроках от девяти месяцев до трёх лет. «Для новых денег ставка с учётом капитализации составит до 13,1% годовых, а для премиальных клиентов Alfa Only — до 13,5%», — говорится в сообщении банка. Для тех, кто просто переложит деньги со своего счёта внутри банка, условия будут скромнее: максимум 13% и 13,1% соответственно.

Отметим, вопреки решению ЦБ снизить ключевую ставку, крупнейшие российские банки продолжают повышать проценты по вкладам. Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 11 сентября 2026 года. На предыдущем заседании 24 июля регулятор неожиданно снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14% годовых, ухудшив среднесрочный прогноз.