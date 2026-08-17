«Поезд Победы» прибыл в Иркутск: история, которую можно потрогать

На железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский вновь прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». В областном центре он будет работать до 18 августа включительно и примет более 2,3 тыс. человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Состав встретили иркутяне, участники СВО и представители молодежных патриотических движений.

«Это особенно радует, ведь участие защитников Родины подчеркивает преемственность поколений», — отметил глава региона.

Проект уже сделал остановку в Ангарске, где его посетили около 2 тысяч человек. Уникальный состав из 10 тематических вагонов воссоздает ключевые эпизоды военных лет.

Губернатор подчеркнул, что Иркутская область встречает поезд не впервые, и каждый раз это вызывает огромный интерес у жителей всех возрастов.

«Недаром Иркутску присвоено звание „Город трудовой доблести“. Здесь, в тылу, было сосредоточено производство», — добавил он.

Глаав региона выразил благодарность организаторам за то, что память о войне не меркнет, а подвиг народа остается нравственным ориентиром для новых поколений.