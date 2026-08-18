Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 августа: 12 000,8701 руб/1 г золота и 176,5800/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 12 000,8701 руб.

1 грамм серебра - 176,5800 руб.

1 грамм платины - 4 751,8901 руб.

1 грамм палладия - 3 608,1599 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 114,2704 р. (0,96%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,01%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,1102 р. (0,83%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9300 р. (0,22%) .

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