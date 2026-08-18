На финансовых рынках стран СНГ наблюдается позитив

На фоне снижения индекса МосБиржи фондовые рынки Казахстана, Узбекистана и Армении находятся вблизи исторических максимумов. Как отмечают аналитики Freedom Global, с начала августа большинство входящих в KASE акций продемонстрировали уверенный переход к росту.

«Сезон отчетностей в данном случае не стал первоначальным триггером, а скорее усилил импульс после публикации результатов Kaspi.kz. На этом фоне ключевой бенчмарк локального рынка достиг новых исторических максимумов», — поясняют эксперты.

По словам аналитиков, они не видят большого количества точечных позитивных драйверов для акций. Вероятнее всего, глубинной причиной активизации покупателей стал сезонный характер движения рынка, когда KASE начинает расти в августе после «спячки» в июне-июле.

«KASE развернулся вверх при поддержке акций Банка ЦентрКредит, которую он получил в конце июля — начале августа. За две недели бумаги эмитента прибавили 6,4%, что было далеко не самым высоким результатом, однако именно их скачок вверх после длительного бокового тренда оживил рынок», — сообщают эксперты.

Далее к ралли присоединились бумаги Казахтелекома, которые показали более продолжительный период роста и достигли мартовских максимумов на фоне новостей о значительном сокращении офисного штата компании. Следом активизировались покупатели ценных бумаг Казатомпрома. Параллельно росли цены на уран, к началу второй декады августа вернувшиеся на февральские максимумы.

«В свою очередь, с конца июля до начала второй декады августа индекс Tashkent Stock Market Index (TSMI) вырос на 34,44%, достигнув исторического максимума на отметке 2095,32 пункта», — приводят данные эксперты. Основным драйвером роста котировок бенчмарка и ликвидности на локальном рынке, как и двумя неделями ранее, стал Узтелеком (UZTL). Его котировки за рассматриваемый период поднялись на 125,81%, достигнув 14 тыс. сумов. Эта динамика отразила сочетание фундаментальной переоценки после выхода сильных результатов за первое полугодие с ажиотажным спросом. Резкий приток ликвидности сформировал выраженный дисбаланс между спросом и предложением, поддержав агрессивные покупки.

«Значительную поддержку рынку оказал финансовый сектор, в котором наблюдалась устойчивая концентрация капитала. Акции Узпромстройбанка (SQBN) продемонстрировали рост на 37,73%, закрепившись на уровне 44,06 сума», — сообщают эксперты.

Повышенный интерес инвесторов к этому активу традиционно поддерживается стратегическим фокусом на процесс комплексной институциональной трансформации и подготовки банка к поэтапной приватизации. На фоне масштабного ралли отдельные активы продолжают находиться в фазе коррекции. Котировки Ипотека-банка (IPTB) сохраняют устойчивый нисходящий тренд. За последние две недели они скорректировались на 2,53%, до 2,7 сума.

В Армении поддержку покупателям оказало решение ЦБ сохранить ставку рефинансирования, уменьшение инфляционного давления, а также заявления регулятора об ограниченном эффекте российских запретов на экспорт. Ценовой индекс трехлетних корпоративных облигаций в драмах поднялся на несущественные 0,1%. За последние семь месяцев этот показатель повысился на 1,5%. Драм в паре с долларом США скорректировался на 0,1%.

«Главным макрорелизом станут предварительные данные динамики ВВП за второй квартал (консенсус: +4,5% г/г), которые привлекут повышенное внимание с учетом усиления ценового давления и экспортных ограничений со стороны РФ», — полагают эксперты.

При отсутствии резких отклонений макростатистики от прогнозов и с учетом сильной динамики в секторах строительства и услуг за май и июнь рынок будет ждать продолжения двузначных темпов роста в данных отраслях. Это должно поддержать интерес к банковскому сектору, как к косвенному бенефициару указанных отраслей.

При подтверждении умеренного характера эффекта от российского эмбарго реакция долгового и валютного рынков, по мнению аналитиков, останется сдержанной, хотя снижение экспортных потоков может оказать некоторое давление на драм в среднесрочной перспективе. Если инфляция окажется выше ожиданий и таргета Центробанка, они не исключают ужесточения его риторики.