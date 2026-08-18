Рубль выглядит ослабленным

В 28-ю годовщину девальвации 1998 года пара USD/RUB на внебиржевых торгах поднялась до 87, а пара EUR/RUB превысила 98. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, пара CNY/RUB на Мосбирже после попытки продолжить рост развернулась вниз и торгуется у отметки 12,6.

«Давление на рубль оказывают новости о планах Евросоюза осенью ужесточить санкции в отношении России (подобные анонсы, как правило, провоцируют ослабление рубля, если общий информационный фон остается неблагоприятным)», — поясняет эксперт.

По словам Мильчаковой, негативным фактором выступает и формирующийся недостаток ликвидности в банковском секторе РФ, включая нехватку валютных ресурсов, которая особенно заметна в период летних отпусков и ведет к росту потребности кредитных организаций в иностранной валюте.

«Также неблагоприятно на курсе сказывается наращивание Минфином объемов покупок в августе в рамках бюджетного правила», — уточняет аналитик.

«Не добавляет оптимизма участникам валютного рынка охлаждение отношений между Россией и США на фоне ужесточившейся риторики относительно украинского вопроса», — подчеркивает Мильчакова.

Эксперт обращает внимание, что для решения проблем с ГСМ государству может потребоваться увеличение объемов импорта бензина, в том числе из стран дальнего зарубежья, в связи с этим спрос на валюту усиливается.

«С учетом этого прогнозируем колебания доллара на горизонте ближайшего месяца в коридоре 85–90 рублей, с замедлением роста до 85–87 в третьей декаде августа», — сообщает Мильчакова.

«Рубль выглядит перепроданным, с учетом того, что динамика основных резервных валют по отношению к нему часто носит неоднозначный характер», — считает аналитик. По ее словам, в последней декаде августа поддержку курсу будет по традиции оказывать налоговый период, хотя до конца месяца на рынке продолжат преобладать тенденции к снижению курса.

«В сентябре динамика рубля во многом будет зависеть от объема покупок Минфином, спроса на импорт и решения Банка России по ключевой ставке», — прогнозирует Мильчакова.

«Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца текущей недели: 85–88, 97–100 и 12,5–13 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.