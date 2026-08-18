Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
БРК подключилась к повышению цен на бензин в Иркутске: обзор ситуации на 18 августа
«Только для своих»: кому теперь продадут бензин на Петербургской бирже после новых правил?
Иркутяне о топливном кризисе: паника или спокойствие?
Все материалы сюжета

Рубль выглядит ослабленным

В 28-ю годовщину девальвации 1998 года пара USD/RUB на внебиржевых торгах поднялась до 87, а пара EUR/RUB превысила 98. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, пара CNY/RUB на Мосбирже после попытки продолжить рост развернулась вниз и торгуется у отметки 12,6.

«Давление на рубль оказывают новости о планах Евросоюза осенью ужесточить санкции в отношении России (подобные анонсы, как правило, провоцируют ослабление рубля, если общий информационный фон остается неблагоприятным)», — поясняет эксперт.

По словам Мильчаковой, негативным фактором выступает и формирующийся недостаток ликвидности в банковском секторе РФ, включая нехватку валютных ресурсов, которая особенно заметна в период летних отпусков и ведет к росту потребности кредитных организаций в иностранной валюте.

«Также неблагоприятно на курсе сказывается наращивание Минфином объемов покупок в августе в рамках бюджетного правила», — уточняет аналитик.

«Не добавляет оптимизма участникам валютного рынка охлаждение отношений между Россией и США на фоне ужесточившейся риторики относительно украинского вопроса», — подчеркивает Мильчакова.

Эксперт обращает внимание, что для решения проблем с ГСМ государству может потребоваться увеличение объемов импорта бензина, в том числе из стран дальнего зарубежья, в связи с этим спрос на валюту усиливается.

«С учетом этого прогнозируем колебания доллара на горизонте ближайшего месяца в коридоре 85–90 рублей, с замедлением роста до 85–87 в третьей декаде августа», — сообщает Мильчакова.

«Рубль выглядит перепроданным, с учетом того, что динамика основных резервных валют по отношению к нему часто носит неоднозначный характер», — считает аналитик. По ее словам, в последней декаде августа поддержку курсу будет по традиции оказывать налоговый период, хотя до конца месяца на рынке продолжат преобладать тенденции к снижению курса.

«В сентябре динамика рубля во многом будет зависеть от объема покупок Минфином, спроса на импорт и решения Банка России по ключевой ставке», — прогнозирует Мильчакова.

«Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца текущей недели: 85–88, 97–100 и 12,5–13 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес